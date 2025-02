Missbrauch im Tennisverein: Bewährungsstrafe für Trainer wegen sexueller Übergriffe

In der Dusche vor dem Trainer tanzen

Der Trainer war nach Angaben des Gerichts in Vereinen in Bremerhaven und im niedersächsischen Umland tätig. In der Verhandlung ging es um fast 100 Fälle im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen, die er trainiert hatte. Er soll zudem Hunderte Video- und Bilddateien mit kinderpornografischen Inhalten besessen haben. Die Taten seien 2016 sowie zwischen 2018 und 2023 passiert, die männlichen Opfer waren damals zwischen 11 und 15 Jahren alt.

Der Prozess fand weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Laut Gericht räumte der Angeklagte alle Vorwürfe ein und bat um Entschuldigung. Er habe Minderjährige unter Druck gesetzt und ihnen teilweise Geld gezahlt, damit sie ihm Aufnahmen sexueller Handlungen schicken. Außerdem habe der Trainer die Jungen aufgefordert, in der Dusche vor ihm zu tanzen. Dabei habe er sie heimlich gefilmt.