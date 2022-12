Der Deutsche war im Dezember 2021 in dem Haus in Wermelskirchen, in dem er gemeinsam mit seiner Ehefrau wohnte, von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Ein Polizeibeamter berichtete am Dienstag im Zeugenstand, dass man den Angeklagten damals am "offenen Computer" habe verhaften wollen, um so Zugriff auf Videos von den Taten und die Sammlung von weiterer Kinderpornografie zu erlangen. Das habe "gut geklappt", sagte der 61-Jährige. Der Angeklagte habe sich während des Zugriffs gerade in einer Videokonferenz mit Arbeitskollegen befunden.