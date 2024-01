Dank einer Zeugin haben die Polizisten am Donnerstag einen stark alkoholisierten Autofahrer aufgegriffen. Die Frau hatte die Polizei gegen 8.20 Uhr mit, dass ein stark schwankender Mann in ein Auto gestiegen sei. Im Rahmen einer Fahndung hielten Polizisten einen 61-jähriger Autofahrer an. Ein Alkoholvortest zeigte mehr als 2,2 Promille an. In einem Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme