Im Jahr 2003 lehnte er die Aufnahme in den "Order of the British Empire" ab mit Verweis auf die Geschichte des British Empire und des Sklavenhandels. Er habe oft zu Rassismus und Bildung Stellung bezogen, schrieb PA. Vor einigen Jahren veröffentlichte er seine Autobiografie "The Life and Rhymes of Benjamin Zephaniah". Er hat etwa auch das Kinderbuch "Talking Turkeys" geschrieben.