«Der letzte Kaiser» Japanischer Filmkomponist Ryuichi Sakamoto gestorben

Er war wissbegierig und experimentierfreudig

Doch dazu gehörte Sakamoto, der am 17. Januar 1952 in der Nähe von Tokio als Sohn eines Verlagsleiters und einer Hutdesignerin geboren wurde, wahrlich nicht. Das Klavierspielen hatte er schon als kleiner Junge gelernt. In der japanischen Hauptstadt studierte er Komposition. Sein erstes Album "Thousand Knives", eine Mischung aus Electropop, Jazz und experimenteller Musik, erschien, als er 26 war.

Ausgiebig experimentierte Sakamoto, der schon in der Schulzeit in Jazzbands spielte, mit elektronischen Klangerzeugern und erforschte die musikalischen Traditionen und Eigenheiten in Ländern der Dritten Welt. An seiner ungezügelten Wissbegierde und Experimentierfreude lag es, dass so gut wie jede seiner Platten anders klingt als die früheren. Zudem schrieb der Japaner für zahlreiche Filme die Musik, darunter auch Volker Schlöndorffs "Die Geschichte der Dienerin".

Zu seinen Überzeugungen gehörte es, dass Völker über den Austausch ihrer Musik zu einem besserem Verständnis finden können. Mit seinem Interesse an Umwelt- und Friedensfragen engagierte er sich zugleich in der Anti-Atomkraft-Bewegung. So rief er nach der Atomkatastrophe in Fukushima 2011 in Folge eines Erdbebens und Tsunamis sein Land zum Atomausstieg auf. Vergeblich.

2014 wurde bei Sakamoto Rachenkrebs diagnostiziert. Nachdem der Krebs zwischenzeitlich zunächst besiegt schien, stellten seine Ärzte 2021 bei ihm Enddarmkrebs fest. Sakamoto musste sich Operationen unterziehen, um den Krebs zu entfernen, der sich auf beide Lungenflügel ausgebreitet hatte, wie er im japanischen Literaturmagazin "Shincho" bekannt machte.

Dem Artikel folgte eine Essay-Reihe unter dem Titel "Wie oft werde ich den Vollmond noch sehen?" über seine musikalische Karriere und seine Ansichten zum Leben. Zum Auftakt sagte er: "Da ich es im Leben so weit gebracht habe, hoffe ich, dass ich bis zu meinem letzten Moment Musik machen kann, wie Bach und Debussy, die ich verehre." Zu seinem 71. Geburtstag erschien sein experimentelles Solo-Album "12", das im März 2021 entstand, während sich Sakamoto einer Krebsbehandlung unterzog.