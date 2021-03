Mit 75 Jahren Polnischer Dichter Adam Zagajewski gestorben

Bekannt wurde unter anderem sein Gedicht "Versuch's, die verstümmelte Welt zu besingen", welches die Zeitschrift "The New Yorker" nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001 abdruckte. Sein Tod sei ein "großer Verlust für die polnische Literatur", schrieb Polens Präsident Andrzej Duda bei Twitter.

Der Lyriker wurde 1945 im heute ukrainischen Lemberg geboren. Nach einem Studium der Psychologie und Philosophie schloss er sich der Dichterformation "Nowa fala" (Neue Welle) an, die mit althergebrachten Konventionen brechen wollte. 1975 unterzeichnete er den regimekritischen "Brief der 59", der sich gegen geplante Verfassungsänderungen richtete. 1982 emigrierte Zagajewski in den Westen und ließ sich in Paris nieder. Seit 2002 lebte er wieder in Polen.