Mit 78 Jahren Ex-"Ronettes"-Sängerin Ronnie Spector gestorben

Auch zahlreiche US-Medien wie die "New York Times" zitierten aus der Stellungnahme. Spector wurde in den 60er-Jahren als Frontfrau des Trios "The Ronettes" bekannt und sang Hits wie "Be My Baby", "Walking in the Rain" oder "Baby, I Love You".

Entdeckt von Erfolgsproduzent Spector

"Ich habe ihre Stimme so sehr geliebt", schrieb Brian Wilson (79) von den Beach Boys auf Twitter. "Es bricht mir das Herz." Sängerin Diane Warren (65) würdigte die verstorbene Kollegin als "die Stimme von Millionen Teenagerträumen, meine eingeschlossen".