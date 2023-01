Der 1941 in Mississippi geborene Strong hatte schon seit den 50er Jahren mit Gordy zusammengearbeitet. Der Song "Money (That’s What I Want)", gesungen von Strong, wurde zur ersten Hit-Single der beiden. Später fand Strong aber vor allem Erfolg als Songschreiber - mit Hits wie "I Heard It Through The Grapevine", "Wherever I Lay My Hat (That’s My Home)", "Smiling Faces Sometimes", "Cloud Nine" oder "I Can’t Get Next To You".