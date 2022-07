Mit 85 Jahren Eifelkrimi-Autor Jacques Berndorf gestorben

"Ich habe mich schon immer für den Tod interessiert", hat der Krimiautor mal zu Hause an seinem Wohnzimmertisch in Dreis-Brück in der Vulkaneifel gesagt. Die Eifel lade als "sehr stille Landschaft" dazu ein, dort Krimis spielen zu lassen. "Sie hat für mich etwas, das die Fantasie anregt. Ganz stark."

Am Sonntag ist der Eifel-Krimi-Guru im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilte seine Frau Geli Gatzke-Preute am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Er sei krank gewesen und "altersbedingt nach einem langen, so ereignisreichen Leben" gestorben. Der gebürtige Duisburger, der eigentlich Michael Preute hieß, galt als einer der erfolgreichsten deutschen Krimiautoren und Mit-Erfinder des Regionalkrimis.