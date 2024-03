Mit 87 Jahren: Ehemaliger ZdK-Präsident Meyer ist tot

"Hans Joachim Meyer war als Präsident mit ostdeutscher Biografie ein Glücksfall für das ZdK", sagte die amtierende Präsidentin Irme Stetter-Karp laut Mitteilung. "Er hatte maßgeblichen Einfluss auf das Zusammenwachsen der Katholiken in Ost und West, verstand es, Lebenswelten zusammenzuführen und mit brillanten Analysen der deutsch-deutschen Wirklichkeit für ein wechselseitiges Verstehen zu werben."

Meyer habe den Laienkatholizismus am Beginn des neuen Jahrtausends und an einem Wendepunkt deutscher Geschichte maßgeblich geprägt, sagte Stetter-Karp. "Er lebte und handelte aus einer engen Verbindung seiner politischen Überzeugungen und seines Glaubens heraus. Durch seine Geradlinigkeit und seinen in der Zeit der DDR erworbenen untrüglichen Sinn für die Achtung und den Respekt vor der Würde jedes Menschen hat er sich bei allen politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Kräften in Deutschland höchsten Respekt erworben", teilte das ZdK mit Sitz in Berlin mit.