Mit 90 Jahren: Ex-Bahn-Chef Heinz Dürr im Alter von 90 Jahren gestorben

Bietigheim-Bissingen - Der Unternehmer und frühere Bahn-Chef Heinz Dürr ist tot. Er starb am Montagabend im Alter von 90 Jahren in Berlin, wie der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr AG in Bietigheim-Bissingen mitteilte. Von 1990 bis 2013 war Heinz Dürr Aufsichtsratsvorsitzender der Dürr AG.