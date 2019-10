Mit der Bahn unterwegs Kronprinzessin Mette-Marit im Literaturzug

Vor einem Jahr machte sie öffentlich, dass sie an einer chronischen Lungenkrankheit leidet. Sie trat in Folge der Diagnose in der Öffentlichkeit etwas kürzer. Zur Buchmesse ist Mette-Marit nun wieder häufiger im Rampenlicht, eröffnete eine Ausstellung über Edvard Munch in Düsseldorf und besuchte einen Buchladen in Berlin.

Auf ihrer Zugreise durch Deutschland wirkt sie entspannt. Mette-Marit hört gelassen den Geschichten zu, und Haakon malt mit Schülern. Auch Mette-Marit zeichnet eine Figur. Dass sie den Literaturzug nach Deutschland bringe, damit werde ein Traum wahr, sagte Mette-Marit.

Norwegen ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. In Köln waren ein Auftritt in einer Buchhandlung und ein Empfang geplant. Am Dienstag soll das Kronprinzenpaar am Frankfurter Hauptbahnhof eintreffen, unter anderem mit Autorin Maja Lunde ("Die Geschichte der Bienen"). Abends wird die Buchmesse eröffnet.

"Viele von uns haben erlebt, dass Literatur dabei hilft, nach Antworten auf die großen Fragen zu suchen", sagte Mette-Marit zu Beginn ihrer Reise. "Zum Beispiel "Wer bin ich?" und "Was machen wir hier eigentlich? Was ist der Sinn hinter allem?"." Wenn man lese, lerne man viel über die Gesellschaft, über andere und sich selbst. "Bücher sind gute Begleiter auf dem Weg des Lebens."

Mette-Marit ist Botschafterin für norwegische Literatur im Ausland. In einem Interview der Zeitung "Die Welt" hat sie erzählt, eines ihrer Lieblingsbücher als Kind sei "Ferien auf Saltkrokan" von Astrid Lindgren gewesen. Gerade hat sie mit dem Autor Geir Gulliksen den Geschichtenband "Heimatland" herausgegeben.

"Entweder liebe ich ein Buch oder ich mag es überhaupt nicht", sagte sie der "Welt". Ihre beste Freundin und sie suchten sich jeweils gegenseitig Bücher aus. Es gebe auch Phasen, in denen sie eine Art "Leseblockade" habe und zwei, drei Monate gar nicht lese. "Ansonsten aber bin ich beinahe immer in intensiven Lesephasen und lese wirklich überall, im Auto, auf dem Weg irgendwohin."