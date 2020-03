Mit John Wayne gedreht Western-Held Stuart Whitman gestorben

Mit John Wayne drehte Whitman unter der Regie von Michael Curtiz den Western "Die Comancheros (1961). In der Western-Serie "Der Marshall von Cimarron" (1967) hatte er die Hauptrolle eines Gesetzeshüters. An der Seite von Henry Fonda, Sean Connery und Gerd Fröbe wirkte er in dem aufwändigen Kriegsfilm "Der längste Tag" (1962) mit. Zu seinen über 100 Film- und Fernsehproduktionen zählt auch die britische Komödie "Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten" (1965).

Eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller holte Whitman für das Drama "Gebrandmarkt" (1961), in dem er einen verurteilten Missbrauchstäter spielte. An seiner Seite wirkte die österreichisch-schweizerische Schauspielerin Maria Schell mit. Bei der Oscar-Verleihung unterlag Whitman Schells Bruder Maximilian Schell, der die Trophäe für seine Rolle in dem Gerichtsdrama "Das Urteil von Nürnberg" gewann.