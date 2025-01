Ein maskierter Mann soll in der Schwarzwaldstraße in Todtnau einem Passanten gewaltsam Bargeld aus einer Bauchtasche entwendet haben, teilt die Polizei mit. Der 22-jährige Passant hielt sich demnach am Freitag gegen 20.20 Uhr im öffentlichen Bereich vor einer Arztpraxis auf. Dabei hätte sich ihm der Tatverdächtige genähert und versucht, seine Bauchtasche zu stehlen. Der Tatverdächtige soll ein Messer dabei gehabt haben. Daher habe der 22-Jährige die Tasche ausgehändigt, aus der der Verdächtige das Bargeld genommen habe und dann geflüchtet sei. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit der Kriminalpolizei, Haus des Jugendrechts, Tel. 07751/898 28 20, in Verbindung zu setzen. Rund um die Uhr nimmt das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, Hinweise entgegen.