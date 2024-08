Mitarbeit auf Farmen: Dänischer Kronprinz plant monatelangen Afrika-Aufenthalt

In der dänischen Königsfamilie ist es Tradition, dass Thronfolger in jungen Jahren längere Auslandserfahrung sammeln. Christians Vater König Frederik X. (56) zum Beispiel nahm 1986 an einer Expedition in die Mongolei teil und arbeitete 1989 ein Jahr lang auf einem Weingut in Kalifornien. Christian selbst hatte in diesem Sommer an einem Gymnasium nördlich von Kopenhagen sein Abitur gemacht und dabei durchblicken lassen, nach den Sommerferien "die Welt sehen" zu wollen.

Die dänische Regierung hatte zu Wochenbeginn eine umfassende Afrika-Strategie vorgestellt, mit der sie bei unterschiedlichen Themen neue Partner auf dem afrikanischen Kontinent finden will. Wie aus den Angaben des Königshauses hervorgeht, soll es sich bei Christians Reise allerdings von Anfang bis Ende um einen privaten Aufenthalt handeln - einen Zusammenhang mit der Regierungsstrategie dürfte es also nicht geben.