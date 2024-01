Mittagstisch in Schopfheim: Kostenlos zu Mittag essen

Viel unklar am Anfang

„Beim ersten Mal ist es immer spannend“, blickt Schmitthenner auf die Anfänge zurück. Sie wussten nicht, wer kommt oder wie viele. Angefangen hat der Mittagstisch mit 35 Besuchern beim ersten Termin. Es wurden dann stetig mehr und an einem Vormittag kamen 130 Personen, freut sich die Diakonin. Sie schätzt, dass alles in allem rund 200 bis 250 unterschiedliche Besucher zu den 14 Terminen kamen. Allerdings sei dies schwer zu sagen, da sie nur die Besucher an den einzelnen Terminen erfasst hätten. „Jetzt wird es wieder spannend, wie viele kommen.“ Schmitthenner rechnet damit, dass dieses Jahr im Schnitt 70 bis 100 Besucher zum Mittagstisch kommen, aber nicht beim ersten Mal.

Grundsätzlich sei die Gruppe um die Diakonin sehr flexibel, was die Besucherzahlen angeht. „Es wird nie was weggeschmissen“, verdeutlicht Schmitthenner. Auch die Abläufe an sich seien eingespielt. Denn zirka 80 Prozent der Helfer waren schon im vergangenen Jahr dabei. Sie weiß, wer Führungsaufgaben übernehmen kann. Das sei für die Diakonin entlastend, erklärt sie. Helfer habe sie in diesem Jahr erstmal genug, freut sich Schmitthenner. „Die Listen sind voll.“ Sie habe sogar drei oder vier Freiwillige, die einspringen können, wenn jemand krank wird.