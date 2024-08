Illustre Gäste aus aller Welt zog es zum Mittelalterlichen Phantasie Spectaculum (MPS) in den Dreiländergarten. Das Einzugsgebiet reichte über das Elsaß bis zu den Kantonen Bern und Uri in der Schweiz, Urfahr in Oberösterreich, Israel sowie Osnabrück. In kleidsame Stoffbahnen hüllten sich Damen wie Herren. Es gab Kopfbedeckungen oder Stiefel aus dickem Leder und Ketten an Hals oder Hüfte. Sogar in voller schwarzer Montur flanierten die Fans über das Festgelände.