Mittelaltermarkt Todtnau: Eine Zeitreise mit viel Witz und Charme

Das Flair war schon besonders, in das sich Todtnau am vergangenen Wochenende verwandelt hatte. In der Taverne, aus Wittenberg angereist, klingelte die große Glocke, wenn mal wieder jemand großzügig Trinkgeld gegeben hatte. Die Fasslimo werde direkt im Nachbarort hergestellt, erzählte die junge Bedienung. Bei sengender Hitze war der Absatz an Kirschbier, Met und anderen mittelalterlichen Getränken in Tonbechern groß. Auch Knoblauchbrot, Spieße und andere Speisen wurden über die Theken gereicht.

Gaukler und Ritter

Im prall gefüllten Programm waren etwa „Memento Vivere“, eine Gruppe des historischen Fechtens aus Tschechien, zu erleben. Sie zeigten auch, wie Wilhelm Tell den Apfel nicht trifft und ließen ein altes Toilettenhäuschen in die Luft gehen. Die Musikgruppe der Tutbürger aus Chemnitz unterhielt mit Witz und Charme, auch auf dem Dudelsack. Auf der Bühne war die Mittelalterfolkband „Heiter bis Folkig“ zu hören.