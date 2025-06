Mittelaltermarkt Todtnau: Zeitreise mit Gauklern Rittern und Musik

Witzige Gaukler, fröhliche Klänge, alte Instrumente, kämpfende Ritter und Handwerker in Aktion – all das und noch viel mehr bietet an zwei Tagen am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Juni, der Mittelaltermarkt inmitten von Todtnau. Im Rahmen ihres Jubiläums lädt die Stadt zu diesem Spektakel ein. Denn Todtnau feiert den 1000. Jahrestag seiner ersten urkundlichen Erwähnung in einem Dokument des römisch-deutschen Kaisers Konrad II.