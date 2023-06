Mittelamerika El Salvadors Präsident Bukele strebt zweite Amtszeit an

In dem mittelamerikanischen Land ist die unmittelbare Wiederwahl des Staatschefs eigentlich verboten. Der 41-Jährige könnte aber vor Ablauf seiner Amtszeit zurücktreten, um das Verfassungsverbot zu umgehen.

Umfrage: Bukele ist beliebtester Präsident Lateinamerikas

Bukeles Sieg bei der Präsidentenwahl im Februar 2024 gilt als so gut wie sicher. Der konservative Politiker war in der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Cid Gallup mit 90 Prozent Zustimmung der beliebteste Präsident Lateinamerikas. Seine Politik der harten Hand gegen die berüchtigten Jugendbanden kommt in der Bevölkerung gut an. Menschenrechtsaktivisten prangern dagegen eine autoritäre Sicherheitspolitik an.