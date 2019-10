Mittelstreckenjet A321neo Probleme beim Kabinen-Einbau: Airbus kappt Auslieferungsziel

Statt 880 bis 890 Verkehrsflugzeugen dürften im laufenden Jahr nur rund 860 Maschinen den Weg zu den Airlines finden, kündigte Vorstandschef Guillaume Faury in Toulouse an. Von der Krise seines US-Rivalen Boeing kann Airbus nur beschränkt profitieren - denn der Produktionsausbau hält mit der Nachfrage nicht Schritt. An der Börse kamen die Nachrichten zunächst nicht gut an. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier allerdings fast 50 Prozent an Wert gewonnen.

Im Sommer verdiente der Luftfahrt- und Rüstungskonzern mehr als von Analysten erwartet. Finanzchef Dominik Asam sieht auch das Gewinnziel für 2019 trotz der gekappten Auslieferungspläne nicht in Gefahr. So soll das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) von im Vorjahr 5,8 Milliarden Euro in diesem Jahr um etwa 15 Prozent steigen. Obwohl der Umsatz im dritten Quartal mit 15,3 Milliarden Euro rund ein Prozent niedriger ausfiel als ein Jahr zuvor, steigerte Airbus seinen Gewinn. Das bereinigte Ebit stieg um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, der Überschuss um drei Prozent auf 989 Millionen Euro.