MLS Messi schwärmt von Miami - PSG war nicht sein Wunsch

Es sei das Wichtigste, das Gesündeste und Schönste, sich wohlzufühlen und Freude an dem zu haben, was man tue, erklärte Messi, der seit seiner Ankunft mit seiner Familie und seiner Vorstellung in den USA gefeiert wird. Der MLS will er nun zu einem noch besseren internationalen Standing verhelfen. "Es gibt hier alle Voraussetzungen für Top-Fußball", sagte er dem Sender ESPN. Es sei an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen.