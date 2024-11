Mobil im Wiesental: Es fährt ein Bus bis Sallneck rauf

Per App und Anruf

Die kleinen Neunsitzer werden auf Anforderung per App und per Anruf in den Abendstunden werktags von 18 und 21 Uhr sowie am Wochenende im Einsatz sein. Dann also, wenn der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum bislang nicht existent ist. Mühlhäuser kommentierte das neue Angebot mit den Worten: „Es hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein.“ Und weiter: „Ich freue mich sehr darauf. Das wird eine gute Sache.“

Start Mitte Dezember

Das neue Angebot soll ab 15. Dezember gelten und das bestehende Busnetz erweitern. „On demand“ heißt „auf Bestellung“ und der Fahrgast könne seinen Bus spontan oder auf Dauer anfordern. Sowohl die App als auch die Hotline gebe es aktuell noch nicht, informierte die Mobilitätsexpertin die Gemeinderäte. Aber am 25. November werde die App „scharf geschaltet“.