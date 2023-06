Berlin - Die Deutsche Bahn wird die Fahrgastinformationen mit einem umfangreichen Update der App DB Navigator ab November neu aufstellen. Bereits jetzt kann die neue Anwendung mit dem Projektnamen "Next DB Navigator" in den App-Stores runtergeladen und getestet werden. Derzeit geben so gut 200.000 Nutzerinnen und Nutzer bereits ihr Feedback, wie Stefanie Berk, Vorständin für Marketing und Vertrieb bei DB Fernverkehr, mitteilte.