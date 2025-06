Mobilfunk: Worauf Handynutzer im Dreiländereck achten sollten

Sonderfall EuroAirport

Weil der Flughafen Basel-Mulhouse komplett auf französischem Gebiet liegt, mussten die dort bis dato präsenten drei Schweizer Mobilfunknetzbetreiber zum 24. Mai 2016 ihre Sendeantennen wieder abbauen. Seither empfängt man am und im EuroAirport ausschließlich französische Netze. Dies hatten die französischen Mobilfunkanbieter nach zähem Ringen politisch durchsetzen können.

Positivbeispiel Laufenburg

Wie es gehen kann, wenn zwei Gemeinden in zwei Ländern gleichzeitig im jeweils eigenen Funkschatten liegen, kann man am Beispiel Laufenburgs sehen. In der geteilten Stadt am Hochrhein haben sich der Schweizer Netzbetreiber Swisscom und die Deutsche Telekom sowie die beiden Staaten bilateral geeinigt. Ergebnis: Swisscom-Masten stehen auf deutscher Rheinseite und senden in die Schweiz hinüber, im Gegenzug decken Sender der Telekom vom Schweizer Laufenburg aus den badischen Teil der Stadt ab. Mit diesem pragmatischen Vorgehen wurden gleich zwei Funklöcher auf einmal geschlossen.

„Zones Blanches“ en France

In Frankreich geht man seit dem Jahr 2009 einen eigenen Weg zur Schließung von Mobilfunklöchern. Weil es sich für die vier Netzbetreiber in der Grande Nation nicht rentiert, in jedem abgelegenen Dörfchen oder dünn besiedelten Regionen jeweils eine eigene Sendeanlage zu betreiben, setzt man dort auf Gemeinschaftsantennen: Eine einzige wird gebaut, genutzt wird sie aber von allen Netzbetreibern. Das Ergebnis ist ein auf die entsprechende Funkzelle beschränktes nationales Roaming. Wer in einer solchen Zelle roamt, erkennt dies auf seinem Handydisplay entweder am virtuellen Netznamen „F-Contact“ oder bei älteren Geräten alternativ an einer mit „208“ beginnenden Netzidentifikationsnummer (MCC, Mobile Country Code).

In unserer Region kommt diese pragmatische Lösung zum Beispiel im Bereich des ehemaligen Klosters Lützel (Abbaye de Lucelle) zum Einsatz, das sich heute zum Teil auf Schweizer, zum Teil auf französischem Boden befindet. Nationales Roaming gibt es in Deutschland derzeit nur für Kunden des noch jungen vierten Netzbetreibers 1&1. Diese nutzen automatisch das Netz von Vodafone, wo 1&1 keinen eigenen Sender betreibt.