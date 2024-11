Mobilität im Kreis Lörrach: Integration des Schülerverkehrs in den ÖPNV

Ohne weitere Diskussion gab das Gremium grünes Licht für fast 8,1 Millionen Euro an Beförderungsleistungen im freigestellten Schülerverkehr. Das bedeutet, dass sich die Eltern an der Schülerbeförderung finanziell nicht beteiligen müssen. Als Schulträger der kreiseigenen Schulen ist der Landkreis originär zuständig für eine verlässliche und leistungsfähige Schülerbeförderung, heißt es. Im Bereich der anderen Schulträger – insbesondere der Kommunen –beteiligt sich der Landkreis an deren Aufwendungen auf Grundlage der Schülerbeförderungssatzung.