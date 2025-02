Mobilität: Mietwagen nur selten elektrisch - Spitzenreiter Norwegen

"Wenn man die Neuzulassungen von Elektroautos mit den Buchungen vergleicht, sieht man, dass die Stromer im Mietmarkt noch deutlich seltener sind. In Norwegen beispielsweise sind neun von zehn Neuwagen elektrisch aber nur zwei von zehn der von uns untersuchten Buchungen." Dabei sind Mietwagen in der Regel recht neu, anders als im Gesamtfahrzeugbestand fließt hier also nicht eine große Zahl alter Fahrzeuge bremsend in die Statistik ein.

Skepsis im Urlaub

Doch offenbar gibt es sowohl bei den Vermietern als auch den Kunden Zurückhaltung. "Gerade im Urlaub gibt es Skepsis an den Elektroautos, weil die Leute nicht bereit sind, sich beispielsweise in Spanien mit den dortigen Ladesäulen, deren Lage und dem Bezahlsystem auseinanderzusetzen", sagt Bechtel. Bei den Vermietern ist die Haltung offenbar ähnlich: "Das liegt zum einen an Anschaffungs- und Reparaturkosten sowie niedrigeren Wiederverkaufswerten, zum anderen daran, dass Vorteile bei den Energiekosten den Kunden und nicht den Vermietern zugutekommen".

Dass die Anteile dennoch steigen, macht Bechtel am Angebot fest: "In den Ländern, in denen die Elektro-Anteile bei den Mietwagen besonders stark gestiegen sind, sind die Preise für sie im Vergleich zum Verbrenner gesunken", sagt er. "Das dürfte eine entscheidende Kraft gewesen sein. Möglicherweise versuchen die Vermieter hier bewusst, die Auslastung ihrer E-Autos zu stärken."