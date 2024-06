Zum elften Mal hat die Stadt Lörrach am Stadtradeln-Wettbewerb teilgenommen und das zweitbeste Ergebnis seit der ersten Teilnahme im Jahr 2012 erzielt. Insgesamt 86 419 Kilometer sind die Radler vom 17. Mai bis 6. Juni gefahren. Dies entspricht einer CO2-Einsparung von rund 14 Tonnen, so die Stadt in einer Mitteilung. Bei der klimafreundlichen Aktion fuhren 404 Radelnde (2023: 633) in 39 Teams mit. Im vergangenen Jahr wurden 120 229 Kilometer erreicht. Das fahrradaktivste Team pro Mitglied ist – wie im vergangenen Jahr - „Kienetic“. Die beiden Mitglieder legten zusammen 1559 Kilometer zurück. Wladyslaw Sojka vom Team „Struppi´s freie Fahrradwerkstatt“ fuhr als bester Einzelfahrer mit 1316 Kilometer die weiteste Strecke. Alle Ergebnisse von Lörrach sind unter www.stadtradeln.de/loerrach ersichtlich. Am Stadtradeln-Wettbewerb nehmen in diesem Jahr insgesamt 2859 Kommunen teil, alleine aus Baden-Württemberg sind es 817. Da der Wettbewerb noch bis zum 30. September andauert, steht die Gesamtplatzierung von Lörrach noch nicht fest, erläutert die Verwaltung.