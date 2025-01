An diesem Freitag beginnt die Fashion Week in Berlin offiziell. In dem Rahmen hatte Glööckler sein Fest "My Style Rocks" ausgerichtet. Er sitzt in einer gleichnamigen TV-Show in der Jury. Glööckler wurde in Maulbronn (Baden-Württemberg) geboren und lebte lange im pfälzischen Kirchheim. Heute wohnt er in Berlin.