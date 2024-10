Mode "Ich bin das Produkt": Modemacher Ralph Lauren wird 85

New York - Ob First Lady Jill Biden oder die Olympia-Teilnehmer der USA - Ralph Lauren hat sie alle eingekleidet. Biden saß auch im September in den Hamptons vor New York in der ersten Reihe der Modenschau des US-Designers, um sie herum Stars wie Naomi Watts, Jude Law und Usher. Am heutigen Montag (14. Oktober) wird Lauren 85 Jahre alt - und läuft gerade zu Höchstform auf. "Ich dachte, Mode wäre langweilig geworden", sagte der Modemacher der "New York Times". "Aber ich hatte noch mehr mitzuteilen."