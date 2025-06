Mode Oh lala: Der Leo-Look ist wieder da - warum?

"Früher hielt ich Leo-Look für unmöglich"

"Ich dachte schon so vor einem Jahr: Leoparden-Look ist total "in", das brauch’ ich jetzt auch", sagt eine Mittsechzigerin in Berlin. "Also Bluse und Regenjacke gekauft. Früher hielt ich Leo-Look für unmöglich. Und die Bluse jetzt war auch der absolute Fehlkauf, weil ich mir auch heute noch darin vorkomme wie Tante Käthe Anfang der 60er Jahre. Wer damals Leo trug, war garantiert nicht wild."

Jetzt sei Animal Print plötzlich total angesagt, auch bei jungen Menschen. "Die Regenjacke, ein Blouson mit Kapuze, finde ich auch echt cool, weil die Kombi irgendwie schräg ist", erzählt die Frau aus Berlin. "Ich finde diese Drucke nur gut, wenn sie in kleinen Dosen eingesetzt werden, wenn sie gut mit unifarbenen Sachen kombiniert werden - also irgendwie ist das nur originell als Bruch."

So ähnlich empfindet das auch eine Mittvierzigerin aus Mülheim an der Ruhr: "Ich finde, das kommt oft billig rüber oder es stecken Leute drin, die mit anderen Mustern authentischer aussähen. Ich persönlich trage lieber Blumenmuster. Die sind bunt und machen gute Laune."