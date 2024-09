Auf dem Laufsteg waren alltagstaugliche bis extravagante Stücke zu sehen. Ein schwarz-weiß gestreifter Pulli mit einem grünen Herzmuskel auf der Brust symbolisierte etwa den nachhaltigen Charakter des Modeprojekts, das im Rahmen der Wiener Pensionist*innenklubs entstand. In diesen Einrichtungen bietet die Stadt Wien an 150 Standorten soziale Treffpunkte und Aktivitäten an.

Von ältlicher "Senioren-Mode" fehlte am Laufsteg jede Spur. Schulterlose Kleider und semitransparente Stoffe wurden ebenso präsentiert wie ein Jeanskleid mit Corsage oder ein schwarzer Lederrock, der mit einem Smoking-Jackett kombiniert wurde.