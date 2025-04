Mode und Gesellschaft Ripp-Chic für "Drinnies"? Warum es ein Cord-Comeback gibt

Haptisch gehöre Cord wie etwa Nickistoff, Samt oder der Sweat-Stoff der Jogginghose zu den "depressiven Materialien" - es gehe um den Wunsch nach Schutz vor einer unfreundlichen Welt. "Durch die feste, dicke Stoffqualität eignet Cord sich eher dazu, den Körper zu verhüllen als ihn zur Schau zu stellen."

Cord ist ein Stoff für Stubenhocker - wie man "Drinnies" mal nannte

Cord habe wie der Jeansstoff Denim einen gewissen robusten Charme, sagt Weis. "Anders als beim Denim gibt es bei Cord auch noch die Assoziation mit der Jagdkleidung und dem Stil des britischen Landadels - es funktioniert also auch bei preppy Looks, vor allem in der Kombination mit Tweed."

Der Begriff Preppy-Style oder auch Grandma-/Grandpa-Look leitet sich von den schicken Privatschulen namens Preparatory Schools ab, meint also den gediegenen Kleidungsstil, den man sich so an Elite-Internaten vorstellt.

Diana Weis betont: "Die aktuelle Vorliebe für Cord kommt über den Umweg des Interior-Designs zurück in die Mode, schon seit einigen Jahren ist Cord überaus beliebt als Bezugsstoff bei Möbeln - etwa das populäre Ikea-Sofa Jättebo, das standardmäßig mit einem dunkelgrünen Breitcord-Bezug verkauft wird."

Cord stehe für Gemütlichkeit, Kuscheligkeit und eine Kultur des "Drinbleibens", die sich etwa in der Corona-Pandemie ausbreitete, erklärt Weis. "Die Kaulitz-Brüder sprechen in ihrem Podcast zum Beispiel von "Drinnies", also jungen Leuten, die es sich lieber zu Hause gemütlich machen, statt auszugehen." Die "Drinnies" haben Konjunktur, es gibt seit dem Corona-Jahr 2020 auch einen beliebten Podcast mit dem Titel von Giulia Becker und Chris Sommer.

Ein bisschen Cord-Historie

Cord hat eine lange Geschichte. Der Ursprung des Stoffs soll schon im alten Ägypten liegen. Die heute bekannte englische Bezeichnung "corduroy" erhielt der Stoff jedoch erst Ende des 18. Jahrhunderts. "Angeblich stammt der Name vom Französischen "corde du roi" (deutsch: Stoff des Königs) ab, um dem Material einen glamouröseren Appeal zu verleihen", erklärte mal die "Vogue". Auf Französisch heißt der Stoff "velours côtelé" (gerippter Samt).

Adelige liebten Cord früher bei Freizeitaktivitäten. Ab der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurde er mit Hilfe der in Manchester entwickelten Webstühle Massenware und günstiger. Nicht zuletzt deswegen trug dann auch die Arbeiterklasse das schlechtwettertaugliche Längsrippen-Material.

Unterschieden wird beim Cord nach der Zahl der Rippen auf zehn Zentimeter Stoff - vom feinen Babycord bis zum groben Breitcord. Heutzutage sieht er oft nicht mehr so schnell gebraucht aus, stattdessen wirkt er meist hochwertig und hat tiefere Längsrillen.