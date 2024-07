Mode und Lifestyle Comeback der weißen Socken

"Das Comeback der sichtbaren Socke ist eine Art Gegentrend zu einer Phase, in der es schick war, Knöchel zu zeigen, Füßlinge zu tragen oder ganz auf Socken zu verzichten und barfuß in die Schuhe zu gleiten", sagt Mode-Redakteur Sebastian Schwarz vom Fachmagazin "TextilWirtschaft". "Ein Trend, der allerdings auch unbequem für die Füße sein konnte. Und der vor allem komisch aussah, wenn man die Schuhe einmal auszog."

Schon seit einiger Zeit sind Socken jeglicher Art nun wieder modisches Statement. Hochgezogene Tennissocken werden zu Sneakern, eleganten Loafern, aber auch zu Birkenstocks und Trekking-Sandalen getragen, wie Schwarz erklärt. "Im Streetwear- und Hip-Hop-Kontext werden weiße Socken auch plakativ zu Pool Slides und Adiletten kombiniert." Socken zeigen, ja oder nein? "Das kommt immer auf den Typ und das Outfit an. Und natürlich auf die Hose und das Schuhwerk. Nicht jeder Trend passt zu jedem."

Weiß steht historisch für Kochwäsche und Körperhygiene

Die Kleidungshistorikerin Julia Burde erläutert: "Der Mann in Sandalen und weißen Socken ist eine viel kritisierte Figur. Die Kritik richtet sich dabei weniger gegen das Weiß als vielmehr gegen das Sockentragen in Sandalen, was weder dem Ursprungssinn der Socke noch dem der Sandale entspricht." Der Spott gerade gegen die weißen Socken als männliche Modesünde habe sich in den letzten Jahrzehnten geradezu verselbstständigt.