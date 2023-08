Berlin/Düsseldorf - Modeschöpfer Harald Glööckler ist eine Brustoperation wortwörtlich in die Hose gegangen. "Ich habe Fett absaugen lassen, weil meine Brust nicht mehr so prall war, wie ich mir das gewünscht hatte", sagte Glööckler (58) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Dabei haben sich Hämatome gebildet, und - na ja - die Dinge in der Hose sind angeschwollen."