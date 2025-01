Modehandel P&C möchte insolvente Modekette Sinn übernehmen

Das Unternehmen wurde nach eigenen Angaben vor 175 Jahren gegründet. Die meisten der Modehäuser befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Der Händler war in der Vergangenheit bereits mehrfach in die Insolvenz gerutscht, auch unter dem Namen SinnLeffers.

P&C Düsseldorf hatte erst im Herbst 2023 ein Sanierungsverfahren abgeschlossen. Der Modehändler, dem auch die Kette Anson’s gehört, hat 160 Standorte in 16 Ländern, die Hälfte davon in Deutschland. Weltweit sind 16.000 Menschen beschäftigt. Das Unternehmen aus NRW ist nicht zu verwechseln mit Peek & Cloppenburg Hamburg, was eine andere Firma ist.