In dem Artikel sprach sie über ihr Berufsleben, Yoga und das Musical von Autor und Regisseur Ben Elton ("We Will Rock You"), das von Mitte September an in London zu sehen sein soll.

"Ben Elton ist ein alter Freund, und ich liebe ihn über alles", sagte Twiggy zu dem Projekt, das den Titel "Close-up: The Twiggy Musical" trägt. Auf das Musical seien sie bei einem Abendessen vor sechs Jahren gekommen. "Und er sagte, halb im Scherz: 'Ich sollte deine Geschichte erzählen!'"