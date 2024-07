Moderner Heiratsschwindel Liebesbetrug mit "Rosenheim-Cops"

Liebesbetrug mit "Rosenheim-Cop"

In diesem Jahr kam ein ganz besonderer Fall dazu, in dessen Zentrum die beliebte ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" steht. Der Bürgermeister einer oberbayerischen Gemeinde hatte sich nämlich an Schauspieler Dieter Fischer (53) gewandt, der in der Serie als Kriminalhauptkommissar Anton Stadler zu sehen ist.

Das Problem: Die Mutter des Bürgermeisters hatte jemandem, der sich auf Facebook als dessen Kollegen Igor Jeftić (spielt Kommissar Sven Hansen) ausgegeben hatte, Geld gegeben - viel Geld, insgesamt 35.000 Euro. Wer dahintersteckte, ist nach wie vor unklar. Klar ist nur: Jeftić war es nicht.