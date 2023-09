Möbel aus Restholz Schreiner in Herten setzen auf Nachhaltigkeit

Wie hochwertig mittlerweile die „Restemöbel“ gefertigt werden, kann man in der gemeinsamen Schreinerwerkstatt in der Gewerbestraße sehen. Hier stapeln sich Regale, Wäschebehältnisse, Gartenbänke, Kisten für jeden Zweck und in jeder Farbe sowie eine Vielzahl an anderen Accessoires, die aus Resthölzern jeglicher Art kunstvoll gefertigt wurden und auch in unterschiedlicher Form als Module zusammengesetzt werden können.

Hoch zufrieden sind auch schweizerische Kunden wie Stefanie und Alicia Kaelin-Lederer aus Basel. Stefanie Kaelin-Lederer hat für ihre Tochter Stefanie eine komplette Einbauküche aus Restmöbel-Holz sanieren und in neuem Glanz von Oeschger und Schier bauen lassen. Ein echtes Unikat, das aus keiner Massenproduktion, sondern im Rahmen einer ressourcenschonenden und umweltbewussten Handwerkskunst gefertigt wurde.

Die Schreinerei an der Gewerbestraße 6 ist jeweils mittwochs von 16 bis 19 Uhr sowie jeden ersten Samstag im Monat für Besucher geöffnet.