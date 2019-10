Mögliche Bewerbung Olympia 2032: München, Barcelona & London als NRW-Vorbilder

Als ein "Signal gegen Rassismus und Antisemitismus und gegen das, was jetzt wieder hochkommt", will der Regierungschef die Spiele verstanden wissen, um die sich die Region Rhein-Ruhr bewerben will. Die privatwirtschaftlich gestartete Initiative "Rhein Ruhr City 2032" um Sportmanager Michael Mronz präsentierte ihre Pläne am Montag mit Spitzenvertretern der 14 möglichen Gastgeberkommunen.

Laschet bezeichnete München 1972 mit seinem Verkehrskonzept, Barcelona 1992 mit der verbesserten Lebensqualität und London 2012 mit der Stadterneuerung als Vorbilder für Olympische und Paralympische Spiele in NRW. "Wir haben Großes vor in Nordrhein-Westfalen", sagte der Regierungschef. Er kündigte eine verantwortungsvolle Finanzierung an. Genauere Angaben darüber will die Initiative in sechs bis acht Monaten vorlegen. "Leere Stadien wird es in Nordrhein-Westfalen im Gegensatz zu manchen Sportereignissen in der Vergangenheit nicht geben", versprach Laschet.