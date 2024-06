Lörracher ÖPNV Neues Stadtbus-Konzept mit starker Nord-Süd-Achse und Viertelstundentakt

Das Zentralklinikum soll ebenso angeschlossen werden wie das Neubaugebiet Bühl III. Die Grundzüge eines Rahmenkonzepts zur Weiterentwicklung des Stadtbusangebots binden auch die verlängerte Tram 8 in Weil am Rhein ein. Abstriche in einigen Gebieten wird es wohl auch geben.