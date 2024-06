Monarchie: Dienen und Pflicht: Zehn Jahre König Felipe VI. von Spanien

Königsfamilie auf dem Balkon

Die Feierlichkeiten zum Jahrestag hatten am Vormittag mit einer Wachablösung der Königlichen Garde begonnen. Die rund halbstündige Zeremonie mit viel Pomp, Reitern und historischen Uniformen fand auf der Plaza de la Armería vor dem Königspalast in Madrid statt. Von einem Balkon aus sahen Felipe, Königin Letizia, Thronfolgerin Leonor und ihre Schwester Sofía dem farbenfrohen Militärspektakel zu, bei dem auch sechs Maschinen der Kunstflugstaffel der Luftwaffe, Patrulla Águila (Adler-Patrouille), über den Palast donnerten und Streifen in den Nationalfarben Rot und Gelb in den Himmel malten.

Anschließend zeichnete der König 19 verdiente Bürgerinnen und Bürger aus allen Regionen des Landes mit dem Orden Mérito Civil aus, wie im Fernsehen zu sehen war. Sie nahmen zudem zu einem festlichen Mittagessen im Königspalast teil, zu dem auch Regierungschef Pedro Sánchez und zahlreiche andere Würdenträger und Persönlichkeiten aus Staat und Gesellschaft geladen waren.