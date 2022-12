Monarchie "König der Fürsorge": Charles III. mischt sich ein

Der König zeigt seine Empathie

Auch als König ist er bereits mit einer wenig diplomatischen Äußerung aufgefallen. "Back again - dear oh dear" ("Wieder da. Oh je, oh je"), begrüßte er die damalige Premierministerin Liz Truss zu einer Audienz. Truss' zahlreiche Kritiker lachten, andere wiederum betonten, der König habe die schwer kriselnde Regierungschefin aufmuntern wollen. Klar ist in jedem Fall: Eine solche Äußerung der Queen wäre - hätte es sie überhaupt gegeben - nie in die Öffentlichkeit geraten.