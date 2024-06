Monarchie: Prinzessin Kate nimmt öffentliche Termine wieder auf

Ehemann William kommt zu Pferde

Kates Schwiegervater Charles ist ebenfalls an Krebs erkrankt und wird behandelt. Details sind auch bei ihm nicht bekannt. Das britische Staatsoberhaupt nimmt allerdings seit Ende April wieder regelmäßig Termine wahr und reiste zuletzt zum 80. Jahrestag des sogenannten D-Day nach Frankreich.

Anders als der König hatte sich Kate bisher komplett von ihren Pflichten als Royal zurückgezogen. Auch ihr Ehemann William hatte sich im Frühling mehrere Wochen zurückgezogen, um seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern beizustehen.

An der Parade an diesem Samstag nimmt der 41-Jährige zu Pferd teil. Charles, der voriges Jahr ebenfalls bei "Trooping the Colour" geritten war, nutzt aber diesmal eine Kutsche für die Fahrt zum Paradeplatz Horseguards Parade.

Zuletzt hatte sich Kate in einem Brief an das königliche Leibregiment Irish Guards dafür entschuldigt, dass sie die Probe zur traditionellen Geburtstagsparade des Königs verpasste. Kate trägt den Ehrentitel "Colonel of the Irish Guards" und hätte deshalb eigentlich die Generalprobe am vergangenen Samstag abgenommen.

"Ich hoffe, Sie alle bald wieder vertreten zu können", hieß es in dem Brief. Das hatte Spekulationen geschürt, die Prinzessin werde bald wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein - die sich nun bewahrheiten.