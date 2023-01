Monarchie Thailand bangt um Prinzessin Bajrakitiyabha

Viele Menschen beten für die Prinzessin

Im Krankenhaus ist seit Wochen ein Altar mit einem Porträt der Prinzessin und ihrer orangefarbenen königlichen Flagge aufgebaut. Immer wieder legen Menschen dort Blumen in Orange-Tönen nieder, beten und verbeugen sich vor ihrem Bild. Orange ist die Geburtsfarbe Bajrakitiyabhas: Sie ist an einem Donnerstag geboren, der in Thailand mit dieser Farbe in Verbindung gebracht wird.