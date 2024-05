Mit dem Fach Deutsch wurden die schriftlichen Prüfungen eröffnet. 87 Realschüler und 18 Hauptschüler bekamen laut Sekretariat pünktlich zum Prüfungsbeginn ihre Aufgaben durch die betreuenden Lehrer überreicht. Wie die Schule erläutert, verlassen die Hauptschüler die Realschule bereits nach fünf Jahren und haben nach dieser Zeit die Möglichkeit, an der Hauptschulabschlussprüfung teilzunehmen.

Mit der schriftlichen Prüfung in Englisch steht am heutigen Donnerstag die nächste Prüfung auf dem Programm, ehe nach den Pfingstferien am Dienstag, 4. Juni, mit Mathematik und am Donnerstag, 6. Juni, mit dem Wahlpflichtfach die schriftlichen Prüfungen abgeschlossen werden.