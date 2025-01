Montfort-Realschule Zell Zell: Vorreiterrolle in Sachen Bewegung

Höhepunkte sind die Bewegungspausen für Fünft- und Sechstklässler. Sie haben in den großen Pausen ihren eigenen, abgegrenzten Bereich nebst Spielekiste, unter anderem mit Sprungseilen, Stelzen, Gummitwist und Bällen, die von älteren Schülern gegen Pfand verliehen werden. Martin Gutman schmunzelt, am Anfang habe man einigen Schülern noch erklären müssen: „Was macht man mit diesem Ding?“ und schwärmt dann: „Das Ganze wird gut angenommen. Es ist ein richtig gutes Lernen bei uns an der Schule.“

Auf dem Pausenhof zwischen Mensa und Halle gibt es nun rege angenommene Basketballkörbe: Dafür hatten Schüler der MORZ in Zell als Kooperationsprojekt mit dem Bürgerverein Zigarettenkippen aufgesammelt, wofür sich der Verein mit dem Kauf und der Installation dieser Körbe großzügig revanchiert hatte (wir berichteten).

Auch der beim ZSL entwickelte „Bewegte Adventskalender“ fand bei den Realschülern regen Zuspruch. Täglich wurde per Würfel bestimmt, welches Spiel oder welche kreative Fitnessübung an der Reihe war. Es sei unglaublich, was man alles mit einem Würfel machen könne, stellte Julica Koch fest.