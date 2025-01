Frau aus Ukraine verletzt

Zudem soll der Verdächtige am Wochenende eine 52 Jahre alte Frau verletzt haben. Sie stammt laut Innenministerium aus der Ukraine. Ihre Verletzungen seien ambulant ärztlich versorgt, eine stationäre Versorgung in einem Krankenhaus sei nicht erforderlich gewesen. Die Polizei hatte am Montag noch mitgeteilt, der festgenommene Mann soll der Frau lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben.