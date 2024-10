Mordprozess: Mord ohne Leiche - Prozess gegen 48-Jährigen beginnt

Die Anklage legt dem 48 Jahre alten Mann, der zuletzt in Kleve in Nordrhein-Westfalen lebte, Mord zur Last. Der mutmaßliche Täter hatte es laut Anklage auf Geld und Wertgegenstände des 51 Jahre alten Opfers abgesehen. Er wurde schon einmal verdächtigt, mit dem Tod des Mannes zu tun zu haben und saß in Untersuchungshaft, kam jedoch wieder frei. Damals habe der Verdacht gegen ihn nicht hinreichend konkretisiert und erhärtet werden können, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Von der Leiche des seit 2019 vermissten Mannes aus der Bodensee-Region fehlt jede Spur.

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige das 51 Jahre alte Opfer "heimtückisch und aus Habgier" am 2. Juni 2019 in dessen Haus in Gaienhofen (Landkreis Konstanz) ermordet haben. Über das Verschwinden des Mannes hatten Familienangehörige die Polizei informiert. Der heute 48-Jährige und seine damalige Lebensgefährtin waren bereits kurz nach der Vermisstenmeldung ins Visier der Ermittler geraten. Bei seiner Ex-Partnerin handelt es sich um die Halbschwester des Getöteten. Es gab noch einen weiteren Verdächtigen. Alle kamen aber auf freien Fuß. Nachweislich hielten sich zwei der Tatverdächtigen, die der Drogenszene zugerechnet wurden, nach dem Verschwinden des Mannes überwiegend in Krefeld auf, der dritte Beschuldigte zumindest zeitweise.