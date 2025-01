Mordprozess Fall Valeriia: "Du wirst weinen bis zum Ende deines Lebens"

Valeriias Mutter war mit ihren Kindern vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet und hatte im mittelsächsischen Döbeln ein neues Zuhause gefunden. Hier ging die Neunjährige zur Grundschule. So auch an jenen verhängnisvollen Montag. Am 3. Juni gegen 6.50 Uhr verlässt sie die Wohnung, um wie jeden Tag zum nahegelegenen Busbahnhof zu laufen. Doch in der Schule kommt sie nie an.

Mädchen in Schlammloch erstickt

Laut Anklage hatte der Moldawier sie auf dem Weg angesprochen und in sein Auto gelockt. Das Mädchen sei arglos gewesen. Nach Aussage der Mutter nannte Valeriia ihn "Papa". Den Ermittlungen zufolge war der heute 37-Jährige dann mit dem Mädchen in einen etwa vier Kilometer entfernten Wald gefahren. Dort habe er den Kopf des Kindes in ein Schlammloch gepresst, bis es durch Einatmen von Schlamm erstickt sei, so die Anklage. Der Grund für die grauenvolle Tat: Der Mann sei verärgert und krankhaft eifersüchtig gewesen, weil sich Valeriias Mutter wenige Tage zuvor von ihm getrennt hatte.